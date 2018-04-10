Вопрос ребром Икра для народа: Почему немцы едят сырой фарш?

При богатейшем ассортименте мясных и колбасных изделий в Германии спросом пользуется и так называемый Mett, он же Hackepeter — странное лакомство, которое своим видом, запахом и вкусом напоминает сырой фарш. И таковым является! Неужели это съедобно? На кого рассчитано? Не представляет ли опасности для здоровья? Давайте разбираться.

Жюль Верн, выдуманные татары и настоящие холодильники

Мет (Mett) — слово северонемецкое и в переводе означает «еда». Просто, без затей. Можно подумать, что столь незамысловатое блюдо да еще с таким названием — исконно немецкого происхождения. На самом деле нет.

В Германии мет стал известен и получил распространение отнюдь не в древности, а всего чуть больше ста лет назад. По сути это разновидность татарского бифштекса (steak tartare), хорошо известного во Франции и Англии. Классический татарский бифштекс (в Германии его называют Tatar) — это покрытая жареным или сырым яйцом «лепешка» сырого же фарша. Разница лишь в том, что там применяется говяжий фарш, а немецкий мет — из свинины, в редком случае пополам с говядиной.

Впрочем, и французы с англичанами запали на сырое рубленое мясо не столь уж давно. С конца XIX века. Своим появлением на свет татарский бифштекс обязан вовсе не татарам, а изобретению электрического холодильника и роману «Мишель Строгофф» Жюля Верна.

До эры холодильников блюда из фарша и вообще из свежего мяса были сезонными. Преимущественно зимними. Потому что в летнюю жару сохранять свежатину было трудновато.

Но из холодильника ее можно подавать круглый год. Что повысило спрос. Особенно у простонародья. Ведь бедные люди не всегда могли заплатить за прожаренный бифштекс. Готовка повышала цену. В погоне за калориями при тощем кошельке можно удовольствоваться сырым фаршем, «оформленным» под бифштекс. Едят же японцы сырую рыбу!

Опасность отравиться, если фарш из холодильника, невысока. Так и возникла мода на татарский бифштекс.

Но почему татарский? Сработал «Мишель Строгофф». В русском переводе роман, конечно, называется по-русски : «Михаил Строгов». Но в России малоизвестен. Слишком много в нем развесистой клюквы. И хотя Мишель Строгофф был любимым персонажем самого Жюля Верна, российские издатели в досоветские, советские и постсоветские времена относились именно к этой книге сдержанно. Из-за нагромождения нелепостей, допущенных автором.

Действие разворачивается в России 70-х годов XIX века, расчлененной на две части татарским войском (!!!), нахлынувшим бог знает откуда, кажется, из Бухары (снова !!!). С тем же «реализмом», как расчленение России, автор описывает обычаи татар. Они-де питаются сырым мясом, отбитым под седлами коней во время скачки. Аппетитно, а?

Поздние изыскания историков, в том числе историков кулинарии, показали, что ничего подобного у центральноазиатских племен, равно как и у настоящих татар, никогда не было. Впрочем, Жюль Верн был не совсем оригинален в своих фантазиях. Нечто подобное еще в XVII веке описывал французский военный инженер Гийом де Боплан, несший службу в Речи Посполитой. По его свидетельству, сырое мясо отбивали под седлами своих коней запорожские казаки. Что тоже враки в стиле барона Мюнхгаузена.

Но как бы там ни было, с появлением на рынке «народного» сырого фарша французы в очередной раз выразили почтение плодовитому романисту, описавшему все страны мира. Они назвали гастрономическое новшество татарским бифштексом. В полном НЕсоответствии с настоящими рецептами татарской кухни.

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«Икра для народа»

Не остались в стороне и мастера колбасных дел в Германии. Готовую колбасу покупали не все. Из-за относительной дороговизны. Тогда малообеспеченным клиентам предложили сырой свежий фарш, за бесценок. Он тоже стал неплохо расходиться. Даже появилось выражение: икра для маленького человека, икра для народа.

Не надо, впрочем, думать, что мет это просто взятое из-под мясорубки «месиво». Имеются кулинарные тонкости. Свинина должна быть без сала, 35-процентной жирности. Для гурманов — фарш из ветчины (Schinkenmett).

Перед подачей фарш аппетитно приправляют солью и пряностями, нарезанным сырым луком. Подают не абы как, а на хлебе (разрезанной свежей булочке), либо на досочке, выложив в форме ежика (Mettigel) с торчащими фрагментами луковых колечек по спине, вместо иголок.

Одним из первых приправленный мет предложил своим посетителям в 1903 году ресторанчик «Мартин» на Ландсбергерштрассе (ныне Ландсбергер-аллее) в Берлине. Там это блюдо назвали хакепетер (Hackepeter). Название прижилось и в самом Берлине, и в восточных землях. Впрочем, в Тюрингии «то же самое» называют Thüringer Schweinemett. Его не обязательно едят сырым. Знаменитые тюрингские жареные сосиски как раз начинены этим фаршем.

Но вернемся к «сыроедению».

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Опасен ли сырой фарш? Можно ли его есть в «любой забегаловке»?

Случаи отравления мясным фаршем в Германии не известны. Мет при желании можно приготовить и дома — но как ни странно, это менее надежный вариант. В домашних условиях трудней соблюсти специфические санитарные требования.

«На каждом углу», то есть в закусочных-имбисах с жареными сосисками, мет не предлагают. Это должно быть сертифицированное мясное предприятие (Metzgerei), пусть даже маленькое или в составе ресторана (кафе, магазина и т. п.) с апробированной технологией переработки мяса, с соблюдением санитарных требований, с надлежащим контролем качества мяса и со специалистами, имеющими соответствующую подготовку.

Согласно гигиеническим требованиям приготовления пищевых продуктов (LMHV), мет можно продавать только в день приготовления, не позже. Есть его рекомендуют сразу же.

Впрочем, врачи не советуют давать мет детям. Людям с болезнями пищеварительного тракта и печени тоже лучше воздержаться.

А что делать тем, кто считает сырой фарш несъедобным?

Ответ прост: не есть мет.

Ошибочное мнение, будто бы в Германии «положено» питаться сырым фаршем. На самом деле ярых любителей немного. Говорят, что отношение к мету такое же, как к Леди Гаге: либо восторженное почитание, либо полное неприятие. Не бойтесь выказать себя категорическим противником: вас поймут.

Мет блюдо не на каждый день и даже не на праздник (в истинном значении). Так сложилось, что фарш с пряностями и луком стал элементом холодного буфета на вечеринках, особенно корпоративных, со «стоячим» столом и с «моментальными» закусками. Но даже если вы участник такой вечеринки, «давиться» не обязательно. Налетайте на другие, беспроблемные закуски.

И наконец, можно смело потреблять приготовленные варианты мета. Например, подкопченный фарш. С виду он как сырой — но чувство «сыроедения» пропадает. Или начинка особой колбасы, Mettwurst , продающейся в любом магазине. Начинку извлекают из кожуры и намазывают на хлеб как классический хакепетер. Но этот фарш тоже подкопчен и прошел прочую кухонную обработку.

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